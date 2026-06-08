Les paysanneries Site des Paysanneries Masquières
Les paysanneries Site des Paysanneries Masquières dimanche 2 août 2026.
Masquières
Les paysanneries
Site des Paysanneries 1012 Route des Paysanneries Masquières Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Spectacle en soirée suivi d’un repas champêtre.
Renseignements et réservations par téléphone. .
Site des Paysanneries 1012 Route des Paysanneries Masquières 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 59 83 15
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English : Les paysanneries
L’événement Les paysanneries Masquières a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Vallée du Lot et Garonne
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