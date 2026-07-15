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AGENDA · Masquières

Masquière en fête Masquières

samedi 8 août 2026 · Masquières

Masquière en fête Masquières

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Ville
47370 Masquières
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
10 10 22 Tarif de base plein tarif

Masquières

Masquière en fête

Masquières Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

Fêtes de Masquières nombreuses animations.
Samedi:
14h30 Concours de pétanque en doublette -mise + jambon.
20h repas champêtre et soirée dansante avec Only two duo
Réservation obligatoire. Prévoyez vos couverts.

Dimanche
8h randonnées pédestre (12 km) et VTT (35 km)
10h30 messe
11h30 commémoration au monument aux mort
12h30 repas sur réservation
14h30 concours de pétanque en doublette mises + jambon
19h marché gourmand (Prévoyez vos couverts)

Concert gratuit Rock on the road   .

Masquières 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 88 32 47 

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English : Masquière en fête

Masquerade Festival: plenty of activities.

L’événement Masquière en fête Masquières a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée du Lot et Garonne

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