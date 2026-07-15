Masquière en fête Masquières
samedi 8 août 2026 · Masquières
Informations pratiques
Masquières
Masquière en fête
Masquières Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Fêtes de Masquières nombreuses animations.
Samedi:
14h30 Concours de pétanque en doublette -mise + jambon.
20h repas champêtre et soirée dansante avec Only two duo
Réservation obligatoire. Prévoyez vos couverts.
Dimanche
8h randonnées pédestre (12 km) et VTT (35 km)
10h30 messe
11h30 commémoration au monument aux mort
12h30 repas sur réservation
14h30 concours de pétanque en doublette mises + jambon
19h marché gourmand (Prévoyez vos couverts)
Concert gratuit Rock on the road .
Masquières 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 88 32 47
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English : Masquière en fête
Masquerade Festival: plenty of activities.
L’événement Masquière en fête Masquières a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée du Lot et Garonne
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