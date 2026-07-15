Informations pratiques

Masquières

Masquière en fête

Masquières Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Fêtes de Masquières nombreuses animations.

Samedi:

14h30 Concours de pétanque en doublette -mise + jambon.

20h repas champêtre et soirée dansante avec Only two duo

Réservation obligatoire. Prévoyez vos couverts.

Dimanche

8h randonnées pédestre (12 km) et VTT (35 km)

10h30 messe

11h30 commémoration au monument aux mort

12h30 repas sur réservation

14h30 concours de pétanque en doublette mises + jambon

19h marché gourmand (Prévoyez vos couverts)

Concert gratuit Rock on the road .

Masquières 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 88 32 47

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English : Masquière en fête

Masquerade Festival: plenty of activities.

L’événement Masquière en fête Masquières a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée du Lot et Garonne