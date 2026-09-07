Les peintures médiévales en Quercy, Hall de Paris, Moissac

Informations pratiques

Les peintures médiévales en Quercy Dimanche 20 septembre, 17h00 Hall de Paris Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:15:00+02:00

Virginie Czerniak est l’une des meilleures spécialistes des peintures murales médiévales du Quercy. Depuis plus de vingt ans, elle étudie, inventorie et valorise ce patrimoine exceptionnel. Sa conférence vous invitera à plonger dans l’univers coloré et fascinant des peintures médiévales quercynoises, et en particulier de celles découvertes à Moissac.

Hall de Paris 17 Place des Récollets, 82200 Moissac, France Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie https://www.moissac.fr/spectacles-vie-culturelle Construit en 1932 suite aux inondations meurtrières qui ont ravagé la ville le 3 mars 1930, cette grande halle a été financées grâce aux dons de la ville de Paris. A l’origine, c’est une halle marchande dédiée à la vente du raisin chasselas. Rénovée en 2008, c’est désormais une salle de spectacles qui peut accueillir jusqu’à 1500 personnes debout.

Virginie Czerniak est l’une des meilleures spécialistes des peintures murales médiévales du Quercy. Depuis plus de vingt ans, elle étudie, inventorie et valorise ce patrimoine exceptionnel. Sa vous à…

©Virginie Czerniak