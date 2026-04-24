Les pépites du Metronum : Bianca Costa, Le Metronum, Toulouse

Les pépites du Metronum : Bianca Costa Vendredi 9 octobre, 20h00 Le Metronum Haute-Garonne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:30:00+02:00

Nouvelle édition des Pépites du Metronum ! Découvre les artistes repéré·es par nos programmateur·rices, qui font bouger la nouvelle vague musicale.

Pour cette édition, c’est Bianca Costa, artiste montante du paysage musical français. Après avoir cumulé près de 50 millions de streams dans le monde, la chanteuse brésilienne dévoile son nouvel album “GRINGA”.

Elle partira ensuite en tournée en France, avec un passage à Toulouse au Metronum le vendredi 9 octobre.

Le Metronum 2 rond-point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lemetronum.fr/agenda/217-BIANCA-COSTA »}]

Nouvelle édition des Pépites du Metronum ! Découvre les artistes repéré·es par nos programmateur·rices, qui font bouger la nouvelle vague musicale. concert