Les Permanences numériques au parc, Autre lieu, Genève
Les Permanences numériques au parc, Autre lieu, Genève mercredi 8 juillet 2026.
Les Permanences numériques au parc 8 – 29 juillet, les mercredis Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00
Vous avez besoin d’aide avec vos réservations, vos billets de transport, envie de découvrir des applications utiles en vacances, savoir comment protéger vos données à l’étranger ou pour tout problème avec un appareil numérique ? Rendez-vous au parc!
Horaires & lieux
Mercredi 8 juillet de 16h à 18h
Parc La Grange
Emplacement exact sera précisé (voir signalétique violette)
Mercredi 15 juillet de 16h à 18h
Parc La Grange
Emplacement exact sera précisé (voir signalétique violette)
Mercredi 22 juillet de 16h à 18h
Parc de la Perle du Lac
Emplacement exact sera précisé (voir signalétique violette)
Mercredi 29 juillet de 16h à 18h
Parc de la Perle du Lac
Emplacement exact sera précisé (voir signalétique violette)
L’aide et les conseils numériques peuvent concerner tous types de sujets:
- Le fonctionnement ou l’utilisation de son smartphone, son ordinateur, sa tablette, son imprimante, un scanner
- L’envoi d’e-mails, l’ajout de pièces jointes
- Des soucis avec sa boîte mail, messagerie, un logiciel, une application
- Une démarche administrative (e-demarches), une inscription en ligne
- Les réseaux sociaux
- Les recherches Internet
- La protection de ses données
- etc.
En cas de pluie et donc de possible annulation, merci de vous référer à cet événement qui vous donnera des précisions, tout comme le Facebook et l’Instagram d’OSEO Genève.
Découvrez aussi :
La Permanence numérique Rive droite
La Permanence numérique Rive gauche
Les ateliers photo des Permanences numériques
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Les mercredis de juillet, les Permanences numériques viennent à votre rencontre dans différents parcs de la Ville pour répondre à vos questions sur l’informatique et le web.
Ville de Genève
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