Les Permanences numériques au parc, Autre lieu, Genève

Les Permanences numériques au parc 8 – 29 juillet, les mercredis Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-29T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00

Vous avez besoin d’aide avec vos réservations, vos billets de transport, envie de découvrir des applications utiles en vacances, savoir comment protéger vos données à l’étranger ou pour tout problème avec un appareil numérique ? Rendez-vous au parc!

Horaires & lieux

Mercredi 8 juillet de 16h à 18h

Parc La Grange

Emplacement exact sera précisé (voir signalétique violette)

Mercredi 15 juillet de 16h à 18h

Parc La Grange

Emplacement exact sera précisé (voir signalétique violette)

Mercredi 22 juillet de 16h à 18h

Parc de la Perle du Lac

Emplacement exact sera précisé (voir signalétique violette)

Mercredi 29 juillet de 16h à 18h

Parc de la Perle du Lac

Emplacement exact sera précisé (voir signalétique violette)

L’aide et les conseils numériques peuvent concerner tous types de sujets:

Le fonctionnement ou l’utilisation de son smartphone, son ordinateur, sa tablette, son imprimante, un scanner

L’envoi d’e-mails, l’ajout de pièces jointes

Des soucis avec sa boîte mail, messagerie, un logiciel, une application

Une démarche administrative (e-demarches), une inscription en ligne

Les réseaux sociaux

Les recherches Internet

La protection de ses données

etc.

En cas de pluie et donc de possible annulation, merci de vous référer à cet événement qui vous donnera des précisions, tout comme le Facebook et l’Instagram d’OSEO Genève.

Découvrez aussi :

La Permanence numérique Rive droite

La Permanence numérique Rive gauche

Les ateliers photo des Permanences numériques

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« link »: « https://www.facebook.com/OSEOGeneve/?locale=fr_FR »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 4,057 Followers, 240 Following, 194 Posts – See Instagram photos and videos from OSEO Genu00e8ve (@oseo_geneve) », « type »: « rich », « title »: « OSEO Genu00e8ve (@oseo_geneve) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/440855066_1866175733879457_1297766640601921621_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=109&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4zMjAuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=STUNXXwqUXUQ7kNvwEmH0EE&_nc_oc=Adr7H9D4MppnznALmbcuUiLRvOQpruF6SxAPPxGFssehMbQnTidawCCCoh5ZVdkKR4I&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af4E_hRac4_72k92Ya6LV94fPiEFJmM1n6ZK_Tlj–l1Xg&oe=6A10EA30 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/oseo_geneve/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Les mercredis de juillet, les Permanences numériques viennent à votre rencontre dans différents parcs de la Ville pour répondre à vos questions sur l’informatique et le web.

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