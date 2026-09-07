Les personnages de la nature entrent au musée !, Musée des beaux-arts et des arts décoratifs, Mirande

Informations pratiques

Les personnages de la nature entrent au musée ! Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Musée des beaux-arts et des arts décoratifs Gers

Limité à 12 participants maximum, gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, laissez libre cours à votre imagination lors d’un atelier animé par l’artiste Sylvain Trabut. Inspiré par l’univers du végétal et du merveilleux, créez votre propre personnage fantastique de la forêt au cœur des collections du musée, entouré de tableaux des XVe au XVIIIe siècles.

À l’issue de l’atelier, vous repartirez avec votre création. Deux séances sont proposées le samedi après-midi.

Musée des beaux-arts et des arts décoratifs 13 Rue de l’Evêché, 32300 Mirande, France Mirande 32300 Gers Occitanie +33562666810 https://www.patrimoine-musees-gers.fr/le-reseau/musee-de-mirande [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 66 68 10 »}] Exceptionnelle collection de peintures italiennes, flamandes et françaises du XVe siècle au XIXe siècles. Faïences issues des principaux ateliers de France et du Sud-ouest.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, laissez libre cours à votre imagination en participant à un atelier de création de personnages fantastiques de la forêt animé par l’artiste par du…

©Coeur d’Astarac en Gascogne