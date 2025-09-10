Les Petites Marionnettes à Gaine Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Début : 2026-03-04 10:00:00

fin : 2026-03-04 12:00:00

2026-03-04

Découvrez l’univers fascinant de la marionnette avec notre atelier de manipulation. Vous apprendrez à animer des personnages comme un prince, une princesse, un signe et une grenouille.

Cet atelier vous guidera dans l’art de manipuler les marionnettes derrière un castelet. Bien que la manipulation de marionnettes demande de la pratique et de la patience, vous serez récompensé par la magie de donner vie à vos propres histoires.

Avec une préparation minutieuse de nos animateurs, cet atelier promet une expérience riche et divertissante. .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

