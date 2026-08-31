Informations pratiques

Port-Vendres

LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC DU BALAI !

Place Castellane Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 14:30:00

fin : 2026-11-04 15:10:00

Date(s) :

2026-11-04

Du balai ! Compagnie La Bobêche Spectacle de marionnette et musical en direct

Pour enfants à partir de 5 ans / Durée 40 min

Gratuit, réservation obligatoire.

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Place Castellane Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

Get Lost! La Bob%EAche Theater Company Live puppet show and musical

For children ages 5 and up / Running time: 40 min

Free, reservations required.

L’événement LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC DU BALAI ! Port-Vendres a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE