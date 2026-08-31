LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC DU BALAI ! Port-Vendres
mercredi 4 novembre 2026 · Port-Vendres
Informations pratiques
Port-Vendres
LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC DU BALAI !
Place Castellane Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 14:30:00
fin : 2026-11-04 15:10:00
Date(s) :
2026-11-04
Du balai ! Compagnie La Bobêche Spectacle de marionnette et musical en direct
Pour enfants à partir de 5 ans / Durée 40 min
Gratuit, réservation obligatoire.
.
Place Castellane Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get Lost! La Bob%EAche Theater Company Live puppet show and musical
For children ages 5 and up / Running time: 40 min
Free, reservations required.
L’événement LES PETITES SCENES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC DU BALAI ! Port-Vendres a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
À voir aussi à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDEE PORT-VENDRES AU FIL DE L’EAU Port-Vendres 14 septembre 2026
- VISITE GUIDEE SUR LES PAS DE CHARLES-RENNIE MACKINTOSH Port-Vendres 16 septembre 2026
- RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC ANNE GODARD MAISON DES MOTS LIBRAIRIE OXYMORE Port-Vendres 16 septembre 2026
- Exposition : La côte Vermeil, fa temps, Atelier des Découvertes, Port-Vendres 18 septembre 2026
- Conférence par Peter Trowles sur les « Glasgow girls », Centre Mackintosh, Port-Vendres 18 septembre 2026