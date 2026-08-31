UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Palau-del-Vidre

LES PETITES SCÈNES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC SAUTE GRENOUILLE Palau-del-Vidre

mercredi 4 novembre 2026 · Palau-del-Vidre

LES PETITES SCÈNES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC SAUTE GRENOUILLE Palau-del-Vidre

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
86 Avenue Joliot-Curie
Ville
66690 Palau-del-Vidre
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Palau-del-Vidre

LES PETITES SCÈNES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC SAUTE GRENOUILLE

86 Avenue Joliot-Curie Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 10:00:00
fin : 2026-11-04 10:25:00

Date(s) :
2026-11-04

Saute grenouille Compagnie Un hublot dans la tête Chansons et bruitages
Pour les petits à partir de 3 ans / Durée 25 min
Gratuit, réservation obligatoire.
  .

86 Avenue Joliot-Curie Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jump, Frog! Un hublot dans la t%EAte Theater Company Songs and sound effects
For children ages 3 and up / Running time: 25 min
Free, reservations required.

L’événement LES PETITES SCÈNES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC SAUTE GRENOUILLE Palau-del-Vidre a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

À voir aussi à Palau-del-Vidre (Pyrénées-Orientales)