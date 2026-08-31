LES PETITES SCÈNES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC SAUTE GRENOUILLE Palau-del-Vidre
mercredi 4 novembre 2026 · Palau-del-Vidre
Informations pratiques
Palau-del-Vidre
LES PETITES SCÈNES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC SAUTE GRENOUILLE
86 Avenue Joliot-Curie Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 10:00:00
fin : 2026-11-04 10:25:00
Date(s) :
2026-11-04
Saute grenouille Compagnie Un hublot dans la tête Chansons et bruitages
Pour les petits à partir de 3 ans / Durée 25 min
Gratuit, réservation obligatoire.
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86 Avenue Joliot-Curie Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
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English :
Jump, Frog! Un hublot dans la t%EAte Theater Company Songs and sound effects
For children ages 3 and up / Running time: 25 min
Free, reservations required.
L’événement LES PETITES SCÈNES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC SAUTE GRENOUILLE Palau-del-Vidre a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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