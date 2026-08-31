Informations pratiques

Palau-del-Vidre

LES PETITES SCÈNES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC SAUTE GRENOUILLE

86 Avenue Joliot-Curie Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 10:00:00

fin : 2026-11-04 10:25:00

Date(s) :

2026-11-04

Saute grenouille Compagnie Un hublot dans la tête Chansons et bruitages

Pour les petits à partir de 3 ans / Durée 25 min

Gratuit, réservation obligatoire.

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86 Avenue Joliot-Curie Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

Jump, Frog! Un hublot dans la t%EAte Theater Company Songs and sound effects

For children ages 3 and up / Running time: 25 min

Free, reservations required.

L’événement LES PETITES SCÈNES, SPECTACLE JEUNE PUBLIC SAUTE GRENOUILLE Palau-del-Vidre a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE