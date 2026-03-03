Les Petits Chanteurs des Rues en concert Médiathèque de Trélissac Trélissac

Les Petits Chanteurs des Rues en concert

La médiathèque de Trélissac accueillera, samedi 21 mars à 15h,

le nouveau spectacle des Petits Chanteurs des Rues Nouveau départ.

Créée il y a plus de dix ans en Dordogne, cette chorale réunit des garçons âgés de 8 à 18 ans. Reconnus pour leurs tenues inspirées des gavroches béret et bretelles les jeunes chanteurs se produisent régulièrement sur scène et ont notamment assuré, l’été dernier, la première partie de Kendji Girac lors de la Fête du pain de Mensignac.

Plus qu’une chorale, Les Petits Chanteurs des rues revendiquent un véritable esprit de groupe, fondé sur la transmission et le partage de la passion musicale.

Le concert proposé à Trélissac s’inscrit dans cette dynamique artistique. Un rendez-vous musical ouvert à tous.

Entrée gratuite, sur réservation auprès de la médiathèque au 05 53 08 98 80. .

