Les Petits concerts du marché Place Nationale Dole

Dole

Les Petits concerts du marché

Place Nationale Collégiale Notre-Dame Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:30:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Récital de Gabriel Wolfer (Porrentruy/Saint-Ursanne, CH) au grand orgue Riepp de la collégiale Notre-Dame. Oeuvres de Louis et François Couperin.

Horaire 11 h 30 Durée 30 min Entrée libre (participation aux frais libre et responsable)

Avec le soutien de la ville de Dole. .

Place Nationale Collégiale Notre-Dame Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 04 47 97 contact@amisorguedole.fr

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English : Les Petits concerts du marché

L’événement Les Petits concerts du marché Dole a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE