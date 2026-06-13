Les Petits dej’ de La Mano Maison de quartier de La Mano Nantes
Les Petits dej’ de La Mano Maison de quartier de La Mano Nantes mardi 7 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-07 09:30 – 11:30
Gratuit : oui En famille, Tout public
Venez profiter d’une pause gourmande au jardin de La Mano, ce sera l’occasion de découvrir la programmation de la quinzaine au plus proche de chez vous.A 10h15, rencontrez Lady La fée qui vous fera découvrir son univers féerique puis ce sera à vous de vous lancer !!
Maison de quartier de La Mano Nantes 44300
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