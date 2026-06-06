Les rendez-vous Sport santé de l’été Parc de Procé Nantes
Les rendez-vous Sport santé de l’été Parc de Procé Nantes mardi 7 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-07 10:30 – 11:30
Gratuit : oui Gratuit, sur réservation Senior
Activités adaptées aux séniors (exemples : automassage, Qi Gong, gym sur chaise, renforcement musculaire …) organisées par l’ORPAN.
Parc de Procé Nantes 44000
02 40 99 26 00
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