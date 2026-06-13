Balade contée Parc de la Moutonnerie Nantes
Balade contée Parc de la Moutonnerie Nantes mardi 7 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-07 10:30 – 11:30
Gratuit : oui Jeune Public, En famille – Age minimum : 2 et Age maximum : 6
Au fil d’une balade, écoutez des histoires qui éveilleront les sens des enfants : toucher les feuilles, sentir les fleurs, écouter les oiseaux…Une aventure sensorielle et poétique à partager en famille.Renseignements à la bibliothèque de la Manufacture
Parc de la Moutonnerie Nantes 44000
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