Les explorateurs de l’oubli (à partir de 7 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes mardi 4 août 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-04 15:00 – 16:00

Gratuit : non Tarifs : 8€/4€/2,5€/gratuitSur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne Adulte

Rejoignez-nous pour une visite adaptée aux grands et aux petits à la découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2604439186490401085



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