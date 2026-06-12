Les Petits dej’ de La Mano Maison de quartier de La Mano Nantes mardi 4 août 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-04 09:30 – 11:30

Gratuit : oui En famille, Tout public

Venez profiter d’une pause gourmande au jardin de La Mano, ce sera l’occasion de découvrir la programmation de la quinzaine au plus proche de chez vous.A 10h15, émerveillez devant Pich, artiste de jonglage époustouflant !

Maison de quartier de La Mano Nantes 44300



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