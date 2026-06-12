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Les Petits dej’ de La Mano Maison de quartier de La Mano Nantes

Les Petits dej’ de La Mano Maison de quartier de La Mano Nantes

Les Petits dej’ de La Mano Maison de quartier de La Mano Nantes mardi 4 août 2026.

Lieu : Maison de quartier de La Mano

Adresse : 3 rue eugène Thomas 44300 nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 09:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-04 09:30 – 11:30
Gratuit : oui  En famille, Tout public 

Venez profiter d’une pause gourmande au jardin de La Mano, ce sera l’occasion de découvrir la programmation de la quinzaine au plus proche de chez vous.A 10h15, émerveillez devant Pich, artiste de jonglage époustouflant !

Maison de quartier de La Mano Nantes 44300


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