Les Petits dej’ de La Mano, Maison de quartier de La Mano, Nantes

mardi 18 août 2026 · Maison de quartier de La Mano · Nantes

Informations pratiques

Les Petits dej’ de La Mano Mardi 18 août, 09h30 Maison de quartier de La Mano Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T09:30:00+02:00 – 2026-08-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-18T09:30:00+02:00 – 2026-08-18T11:30:00+02:00

Venez profiter d’une pause gourmande au jardin de La Mano, ce sera l’occasion de découvrir la programmation de la quinzaine au plus proche de chez vous.

A 10h15, Un concert aux notes poétiques et colorées comme un voyage entre musiques du monde, chansons françaises et sonorités latines. Les airs et morceaux introduisent de joyeux mélanges entre des comptines aux accents métissés, afro-balkanique et franco-latin.

Avec Mathilde Gillois, Camila Sagues Jimenez et David Espinoza Rojas. Écrit par Mathilde Gillois, Benjamin Riou, Camila Sagues Jimenez et David Espinoza Rojas

Durée : 45 minutes

Maison de quartier de La Mano 3 rue eugène Thomas 44300 nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Avec Le comptoir du rêve !