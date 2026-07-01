Mardi aux lauriers spécial jeux !, Jardin des lauriers – Michelle Palas, Nantes

Informations pratiques

Mardi aux lauriers spécial jeux ! Mardi 18 août, 16h00 Jardin des lauriers – Michelle Palas Loire-Atlantique

Gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T16:00:00+02:00 – 2026-08-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-18T16:00:00+02:00 – 2026-08-18T18:00:00+02:00

Pour cette édition des mardis aux lauriers au coeur de l’été, carte blanche àla ludothèque!

Venez partager un moment en découvrant un nouveau jeu sous les arbres des lauriers.

Jardin des lauriers – Michelle Palas 1 place des lauriers, nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 62 00 »}, {« type »: « email », « value »: « maison-des-habitants@mairie-nantes.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/ludobellevue/?locale=fr_FR »}]

Tous les mardis, la Maison des habitants et du citoyen invite les associations du quartier à un évènement collectif hors les murs: sport, jeux, atelier créatif, goûter.. A chaque mardi ses surprises ! jeux

Céline Jacq