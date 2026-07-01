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Sista Loka, Café Loco, Maison de quartier La Locomotive, Nantes

mardi 18 août 2026 · Café Loco, Maison de quartier La Locomotive · Nantes

Sista Loka, Café Loco, Maison de quartier La Locomotive, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Lieu
Café Loco, Maison de quartier La Locomotive
Adresse
109 avenue de la Gare de Saint-Joseph
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Sista Loka Mardi 18 août, 18h00 Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T18:00:00+02:00 – 2026-08-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-18T18:00:00+02:00 – 2026-08-18T20:00:00+02:00

DJ Set Dancehall Afro

Café Loco, Maison de quartier La Locomotive 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
DJ Set Dancehall Afro DJ sista Loka dancehall

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