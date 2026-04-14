Les petits médiateurs, musée des beaux-arts de Libourne, Libourne

Les petits médiateurs Samedi 23 mai, 17h00 musée des beaux-arts de Libourne Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, les élèves de CE2 scolarisés à l’école Gisèle Halimi, à Libourne, deviennent les médiateurs d’un soir dans le cadre de l’opération « La classe, l’œuvre ! » qui fait rimer école et musée. Depuis la rentrée, la classe de Madame Picard travaille en collaboration avec un médiateur culturel du musée pour sensibiliser les élèves aux œuvres d’art et au partage des connaissances. Curiosité, apprentissage, écoute, bienveillance sont les maitres mots de cette aventure qui se concrétise par une séance de médiation en public. Venez les encourager et les applaudir !

musée des beaux-arts de Libourne 42 Pl. Abel Surchamp, 33500 Libourne, France Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557553344 https://www.libourne.fr/culturelle/musee-des-beaux-arts Peintures, sculptures, dessins et estampes des écoles française, italienne, hollandaise et flamande datant du XIVe au XXe siècle. Parmi les peintures les plus remarquables, figurent : Le Portrait d’une Dame de qualité attribué à Sofonisba Anguissola (1530-1620) ; Le Christ chassant les Marchands du Temple de Bartolomeo Manfredi (1582-1622) ; Trois Têtes de Vieillard du peintre baroque flamand Jacob Jordaens (1593-1678) ; Le Retour du Fils prodigue du vénitien Gerolamo Bassano (1566-1621). La peinture néoclassique et la peinture d’histoire du début du XIXe siècle sont représentées par L’Etat primitif de l’Homme de Jean-Charles-Nicaise Perrin (1754-1831) et la Réception du Duc et de la Duchesse d’Angoulême venant présider les élections législatives à Bordeaux en 1815 de Benjamin de Rolland (1777-1855). La peinture locale du XIXe siècle est représentée par Théophile Lacaze (1799-1846), peintre d’histoire romantique et par le peintre animalier René Princeteau (1843-1914), ami et maître de Toulouse-Lautrec. Le musée conserve un riche ensemble de peintures, aquarelles, dessins de Princeteau, sur le thème des chevaux comme Avant le départ, La Banquette irlandaise ou L’Amazone. Les oeuvres de Raoul Dufy (1877-1953), Léonard Foujita (1886-1968), Roland Oudot (1897-1981) et d’Yves Brayer (1907-1990) témoignent des recherches stylistiques des artistes réalistes de la première moitié du XXe siècle. Parmi les sculptures les plus remarquables, figurent : Saint Jean-Baptiste, albâtre, Espagne ( ?), début du XVe siècle ; Scènes du Jugement Dernier, trois plaques d’albâtre, Angleterre, XVe siècle ; La France éplorée sur le buste de Louis XV par Etienne Maurice Falconet (1716-1791) et Augustin Pajou (1730-1803) ; Elie, duc Decazez et de Glucksbierg par Jean-Louis-Nicolas Jaley (1802-1866) ; Buste de la doctoresse Fabre par Charles Despiau (1874-1946). En outre, sont présentés des verres émaillés réalisés par le libournais Nicolas Jean Alphonse Giboin (1828-1921).

La classe, l’œuvre !

Musée des Beaux-arts de Libourne