Semi Marathon de Libourne Libourne

Le Semi-Marathon de Libourne est un événement qui se déroule depuis cette ville agréagle du Sud-Ouest dans le département de la Gironde. L’épreuve de 21,097 km d’une seule boucle dans la Bastide de Libourne, débute au Pont de Pierre pour une arrivée Quai Souchet, au niveau des marches en passant par des lieux emblématiques de la ville. Epreuve possible en solo ou en relais.

Rendez-vous le 16 mai 2026 à 20h pour un nouveau départ et une 2ème édition encore plus festive…. .

