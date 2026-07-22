Informations pratiques

Colombiers

LES PETITS TRÉSORS EN DOMITIENNE MALPAS

Route de l’Oppidum Colombiers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Partez pour 1h30 de découverte au cœur d’un site chargé d’histoire et laissez-vous guider à travers les grandes étapes qui ont façonné la colline et son paysage exceptionnel.

Partez pour 1h30 de découverte au cœur d’un site chargé d’histoire et laissez-vous guider à travers les grandes étapes qui ont façonné la colline et son paysage exceptionnel.

La visite débutera à l’Office de tourisme, autour d’une maquette permettant de mieux comprendre l’évolution du site, avant de poursuivre sur le terrain à la rencontre de ses trésors emblématiques. Vous découvrirez les vestiges et repères de la voie Domitienne, ancienne route romaine stratégique, puis les ouvrages remarquables liés au Canal du Midi, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, dont le célèbre tunnel du Malpas, véritable prouesse d’ingénierie.

La balade s’achèvera par un panorama exceptionnel sur l’étang de Montady, où vous découvrirez l’ingéniosité déployée pour son assèchement au Moyen Âge, une réalisation technique unique qui a profondément transformé le paysage.

Une visite entre histoire, patrimoine, paysages et génie humain, idéale pour comprendre comment les hommes ont façonné ce territoire au fil des siècles. .

Route de l’Oppidum Colombiers 34440 Hérault Occitanie

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English : LES PETITS TRÉSORS EN DOMITIENNE MALPAS

Set out on a 1.5-hour journey of discovery in the heart of a site steeped in history, and let us guide you through the major milestones that have shaped the hill and its exceptional landscape.

L’événement LES PETITS TRÉSORS EN DOMITIENNE MALPAS Colombiers a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT LA DOMITIENNE