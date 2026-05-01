CINEMA EN PLEIN AIR AU MALPAS Colombiers

Colombiers

CINEMA EN PLEIN AIR AU MALPAS

Route de l’Oppidum Colombiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Cinéma plein air à la Maison du Malpas Rémi sans famille

Célébrez les 30 ans du Canal du Midi à l’UNESCO sous les étoiles ! Dans le cadre de la programmation Revivre le canal , l’Office de Tourisme La Domitienne vous invite à une projection gratuite du film Rémi sans famille .

Dimanche 09 août à 21h30 au sein Théâtre de Verdure, Maison du Malpas (Colombiers)

Cinéma sous les étoiles Une soirée magique à la Maison du Malpas

Quoi de mieux qu’une toile à la belle étoile pour savourer la douceur d’une soirée d’août ? Dans le cadre enchanteur du Théâtre de Verdure, à la Maison du Malpas, le septième art s’invite au bord du Canal du Midi pour une séance riche en émotions.

Cette soirée n’est pas une simple projection. Elle s’inscrit dans la programmation Revivre le Canal , orchestrée par l’Office de Tourisme La Domitienne. Cette année est d’autant plus spéciale que nous célébrons les 30 ans du classement du Canal du Midi au patrimoine mondial de l’UNESCO.

À l’affiche Rémi sans famille

Pour cette séance en plein air, laissez-vous transporter par l’histoire universelle de Rémi sans famille, qui lors de son voyage, a découvert le canal du Midi.

Le pitch Les aventures du jeune Rémi, recueilli par un musicien ambulant, à travers une France d’autrefois magnifiquement filmée. Un film qui saura toucher le cœur des petits comme des grands.

Informations pratiques

Date Dimanche 09 août

Heure 21h30 (début de la projection)

Lieu Théâtre de Verdure, Maison du Malpas, Colombiers

Tarif ENTRÉE GRATUITE

Condition ⚠️ Inscription obligatoire (en ligne) sur le site de l’Office de Tourisme.

Le petit conseil en plus Même si les nuits héraultaises sont douces, n’hésitez pas à apporter un petit pull ou une couverture pour être parfaitement installé dans le Théâtre de Verdure ! .

Route de l’Oppidum Colombiers 34440 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CINEMA EN PLEIN AIR AU MALPAS

Open-air cinema at Maison du Malpas: Rémi sans famille (Rémi without family)

Celebrate the 30th anniversary of the UNESCO Canal du Midi under the stars! As part of the Revivre le canal program, the Office de Tourisme La Domitienne invites you to a free screening of the film Rémi sans famille .

Sunday August 09 at 9:30pm in the Théâtre de Verdure, Maison du Malpas (Colombiers)

L’événement CINEMA EN PLEIN AIR AU MALPAS Colombiers a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LA DOMITIENNE