Colombiers

CHILL’ AU MALPAS

Route de l’Oppidum Colombiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Le Duo Quitiplá vous invite à une parenthèse musicale ensoleillée, entre poésie, humour et rythmes d’Amérique latine. Portés par deux voix harmonieuses et complices, les artistes mêlent son cubain, cumbia, joropo ou boléro dans un voyage vibrant et authentique. Cuatro, guitare, maracas et güiro enrichissent une palette sonore chaleureuse. Entre énergie et douceur, leur univers accessible promet un

Le Duo Quitiplá vous invite à une parenthèse musicale ensoleillée, entre poésie, humour et rythmes d’Amérique latine. Portés par deux voix harmonieuses et complices, les artistes mêlent son cubain, cumbia, joropo ou boléro dans un voyage vibrant et authentique. Cuatro, guitare, maracas et güiro enrichissent une palette sonore chaleureuse. Entre énergie et douceur, leur univers accessible promet un moment convivial et dépaysant, à savourer pleinement lors de ce concert unique. .

Route de l’Oppidum Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77

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English :

Duo Quitiplá invites you to a sunny musical interlude between poetry, humor and Latin American rhythms. Carried by two harmonious voices, the artists blend Cuban son, cumbia, joropo and bolero in a vibrant, authentic journey. Cuatro, guitar, maracas and güiro enrich a warm palette of sounds. Between energy and gentleness, their accessible universe promises an unforgettable experience

L’événement CHILL’ AU MALPAS Colombiers a été mis à jour le 2026-04-16 par 34 OT LA DOMITIENNE