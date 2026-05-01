Colombiers

COURSE ENSÉ’RUN

Colombiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Un événement sportif pour découvrir l’Oppidum d’Ensérune et ses environs, incluant Colombiers, le canal du Midi et la cave du château, avec un accès exceptionnel au site. Plusieurs parcours sont proposés (4,5 km à 23 km + rando). Chaque participant reçoit un pack avec t-shirt technique, bière locale et bon de réductions.

Un événement pour découvrir l’Oppidum d’Ensérune et ses merveilles. Vous aurez l’opportunité d’arpenter le magnifique village de Colombiers, de courir le long du canal du midi, de profiter de vues magnifiques et de passer dans la magnifique cave du château.

Le point d’orgue le passage sur le site des monuments Nationaux: L’OPPIDUM D’ENSERUNE qui vous ouvrira exceptionnellement ses portes.

Au programme

4.5 Km pour les 13/15 ans

9 Km pour découvrir

16Km pour se chauffer

23Km pour les costauds

9Km Rando

Dans ton pack coureur, tu auras un t-shirt technique magnifique ; une bière locale offerte et plein de bons de réduction!

Les parcours chemins et goudron à retrouver sur Openrunner

Facebook et Instagram Ensé’Run Colombiers .

Colombiers 34440 Hérault Occitanie

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English : COURSE ENSÉ’RUN

A sporting event to discover the Oppidum d’Ensérune and its surroundings, including Colombiers, the Canal du Midi and the château cellar, with exceptional access to the site. Several routes are available (4.5 km to 23 km + hike). Each participant receives a pack with technical T-shirt, local beer and discount voucher.

L’événement COURSE ENSÉ’RUN Colombiers a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LA DOMITIENNE