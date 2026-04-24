Colombiers

PIÈCE DE THÉÂTRE L’EPIDÉMIE PAR LA COMPAGNIE L’IRIS NOIR

Route de l’Oppidum Colombiers Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

La compagnie L’Iris Noir de Nissan vous invite à découvrir L’Épidémie, une pièce courte et percutante signée Octave Mirbeau, présentée le dimanche 17 mai à 17h30.

Entrée gratuite, sur réservation participation libre au chapeau.

La compagnie L’Iris Noir de Nissan vous invite à découvrir L’Épidémie, une pièce courte et percutante signée Octave Mirbeau, présentée le dimanche 17 mai à 17h30.

Dans une ville portuaire agitée, une mystérieuse épidémie se propage au cœur de l’Arsenal militaire. Face à cette situation inquiétante, le conseil municipal se réunit en urgence. Mais très vite, les échanges s’enlisent, les discours s’allongent… et les esprits s’échauffent. Entre préoccupations politiques, intérêts personnels et absurdité des débats, la situation prend une tournure aussi burlesque que révélatrice.

Avec une plume acérée et une ironie mordante, Mirbeau dresse un portrait satirique du pouvoir et de ses dérives. Dans cette mise en scène dynamique de 50 minutes, la compagnie L’Iris Noir fait résonner toute la modernité de ce texte, oscillant entre humour grinçant et critique sociale.

Un spectacle rythmé et accessible, qui invite à rire… tout en réfléchir.

Entrée gratuite, sur réservation participation libre au chapeau. .

Route de l’Oppidum Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77

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English :

Nissan?s L?Iris Noir company invites you to discover L?Épidémie, a short, hard-hitting play by Octave Mirbeau, presented on Sunday May 17 at 5:30pm.

Free admission, by reservation ? free participation by the hat.

L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE L’EPIDÉMIE PAR LA COMPAGNIE L’IRIS NOIR Colombiers a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT LA DOMITIENNE