FÊTE DE LA NATURE Colombiers

Colombiers

FÊTE DE LA NATURE

Route de l’Oppidum Colombiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Pour cette nouvelle édition de la Fête de la Nature, l’office de tourisme La Domitienne vous propose un programme d’animations variées pour se reconnecter à la nature. Un rendez-vous convivial et accessible à tous, pour s’émerveiller, partager et agir ensemble en faveur de la préservation de notre beau territoire.

Pour cette nouvelle édition de la Fête de la Nature, l’office de tourisme La Domitienne vous propose un programme d’animations variées pour se reconnecter à la nature. Un rendez-vous convivial et accessible à tous, pour s’émerveiller, partager et agir ensemble en faveur de la préservation de notre beau territoire.

Dimanche 24 mai 2026

Programme:

De 09h à 10h: Séance de yoga parent-enfant

Au fil d’une histoire autour de la nature, enchaînez postures ludiques, respiration, massage et relaxation. Un temps apaisant pour éveiller les sens et renforcer le lien parent-enfant.

De 4 à 10 ans

10h30-12h00: Balade à la découverte des plantes sauvages au départ de la Maison du Malpas.

Au fil du parcours, Alicia Koch vous fera découvrir les richesses insoupçonnées de la flore locale identification des plantes sauvages, usages culinaires, propriétés, anecdotes et conseils de cueillette respectueuse de l’environnement.

Cette immersion dans la nature se prolongera par un moment convivial de dégustation, où vous pourrez savourer des mets élaborés à partir de plantes sauvages, subtilement associés à une sélection de vins du territoire.

14h00: Atelier pédagogique à la découverte de la garrigue avec la LPO (ligue pour la protection des oiseaux) .

Route de l’Oppidum Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77 tourisme@ladomitienne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FÊTE DE LA NATURE

For this year’s Fête de la Nature, the La Domitienne tourist office is offering a varied program of events to reconnect you with nature. A friendly event open to all, to marvel at, share and act together to preserve our beautiful region.

L’événement FÊTE DE LA NATURE Colombiers a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT LA DOMITIENNE