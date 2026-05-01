ATELIERS LPO FÊTE DE LA NATURE 2026 Colombiers

Colombiers

ATELIERS LPO FÊTE DE LA NATURE 2026

Route de l’Oppidum Colombiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

La Garrigue Enchantée s’invite à la Maison du Malpas !

Le dimanche 24 mai à partir de 14h, la LPO vous attend à Colombiers pour un après-midi ludique dédié à la biodiversité locale. Venez explorer les secrets de la garrigue à travers des ateliers interactifs pour tous les âges.

Plongez au cœur de la Garrigue Enchantée avec la LPO à la Maison du Malpas !

Avis aux curieux et aux amoureux de la nature ! Le dimanche 24 mai, la Maison du Malpas à Colombiers se transforme en un laboratoire à ciel ouvert. À partir de 14h, la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) vous invite à découvrir les secrets de notre terroir à travers son stand interactif La Garrigue Enchantée .

Loin des cours théoriques, cet événement propose une immersion sensorielle et ludique pour comprendre cet écosystème aussi riche que fragile.

Le Programme Un voyage pour les 5 sens

Le stand est conçu comme un parcours de découverte où petits et grands peuvent manipuler, sentir et expérimenter

Botanique et Grimoires Explorez un herbier sous forme de vieux grimoire. Un véritable trésor de feuilles et de fleurs pour apprendre à reconnaître la flore locale.

L’Odyssée Olfactive Testez votre nez avec quatre fioles à senteur. Saurez-vous identifier les parfums caractéristiques qui embaument nos sentiers ?

Apprentis Chimistes Participez à une expérience chimique inédite pour comprendre la géologie de la garrigue. Une approche scientifique et amusante pour découvrir ce qui se cache sous nos pieds.

Habitats et Biodiversité * Une bâche illustrée (80×60 cm) vous présentera la mosaïque des habitats naturels.

Des fiches espèces et des figurines permettront d’identifier les animaux et les plantes qui peuplent ces paysages.

Stratégies de Survie Grâce à un jeu de cartes, découvrez les incroyables facultés d’adaptation des plantes face à la chaleur et à la sécheresse.

Comprendre pour mieux protéger

Parce que la garrigue est un milieu précieux mais menacé, un atelier de photolangage sera mis en place. Cet outil d’échange permettra de discuter des défis environnementaux actuels et des pressions qui pèsent sur notre biodiversité locale. .

Route de l’Oppidum Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ATELIERS LPO FÊTE DE LA NATURE 2026

The Enchanted Garrigue invites itself to the Maison du Malpas!

On Sunday May 24, starting at 2pm, the LPO welcomes you to Colombiers for a fun afternoon dedicated to local biodiversity. Come and explore the secrets of the garrigue through interactive workshops for all ages.

L’événement ATELIERS LPO FÊTE DE LA NATURE 2026 Colombiers a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT LA DOMITIENNE