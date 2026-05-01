Colombiers

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 2026 COLOMBIERS

Colombiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Défilé du troupeau, démonstration tonte, restauration auprès des producteurs locaux, jeu Baludik l’esprit de l’eau , animation musicale le soir.

Défilé du troupeau, démonstration tonte, restauration auprès des producteurs locaux, parvis supérieur de la cave du château. Assiette de grillade d’agneau 7 euros.

Baludik l’esprit de l’eau un jeu de piste pour toute la famille via une aplli mobile graduite.

Animation musicale le soir In Time .

Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77

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English : FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 2026 COLOMBIERS

Herd parade, shearing demonstration, catering by local producers, Baludik game the spirit of water , musical entertainment in the evening.

L’événement FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 2026 COLOMBIERS Colombiers a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT LA DOMITIENNE