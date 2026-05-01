FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 2026 COLOMBIERS Colombiers
FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 2026 COLOMBIERS Colombiers vendredi 29 mai 2026.
Colombiers
FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 2026 COLOMBIERS
Colombiers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Défilé du troupeau, démonstration tonte, restauration auprès des producteurs locaux, jeu Baludik l’esprit de l’eau , animation musicale le soir.
Défilé du troupeau, démonstration tonte, restauration auprès des producteurs locaux, parvis supérieur de la cave du château. Assiette de grillade d’agneau 7 euros.
Baludik l’esprit de l’eau un jeu de piste pour toute la famille via une aplli mobile graduite.
Animation musicale le soir In Time .
Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 2026 COLOMBIERS
Herd parade, shearing demonstration, catering by local producers, Baludik game the spirit of water , musical entertainment in the evening.
L’événement FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 2026 COLOMBIERS Colombiers a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT LA DOMITIENNE
À voir aussi à Colombiers (Hérault)
- DANS LE MIROIR DU CANAL BALADE CONTÉE ET IMMERSIVE Colombiers 9 mai 2026
- BALADES IMMERSIVES EN PÉNICHE Colombiers 9 mai 2026
- PIÈCE DE THÉÂTRE L’EPIDÉMIE PAR LA COMPAGNIE L’IRIS NOIR Colombiers 17 mai 2026
- FÊTE DE LA NATURE Colombiers 24 mai 2026
- PARTENARIAT AVEC LA COURSE D’ENSÉRUN Colombiers 24 mai 2026