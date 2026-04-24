LES BACCHANALES 2026 PORT DE COLOMBIERS Colombiers
LES BACCHANALES 2026 PORT DE COLOMBIERS Colombiers vendredi 5 juin 2026.
Colombiers
LES BACCHANALES 2026 PORT DE COLOMBIERS
Colombiers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Participez aux Bacchanales 2026 animées Didier le magicien e par le groupe Macadam Farmers , dégustez les vins de l’IGP Coteaux d’Ensérune.
Participez aux Bacchanales 2026 , une soirée animée par le groupe Macadam Farmers , Dégustez les vins de l’IGP Coteaux d’Ensérune et profitez des offres de restauration avec la Friterie de Ju, Fanny Pizza, et les coquillages de l’Iode à la bouche !
Pour le côté sucré, la cabane de Valou sera là pour régaler les petits et les plus grands !
Profitez d’une ambiance conviviale et chaleureuse au bord du canal du Midi !
Programme de la soirée
A partir de 18h dégustation de vins et ouverture de l’espace restauration
De 19h à 20h30 Didier le magicien sera présent et animera le début de soirée en proposant des tours de magie aussi incroyables les uns que les autres
A partir de 20h30 le groupe Macadam Farmers enflammera le Port de Colombiers dans une ambiance rétro, country, dansante et 100% authentique .
Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77 tourisme@ladomitienne.com
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English :
Take part in the Bacchanal along the water animated by the group Alex et les bretelles , taste the wines of the IGP Coteaux d’Ensérune, enjoy the fireworks.
L’événement LES BACCHANALES 2026 PORT DE COLOMBIERS Colombiers a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT LA DOMITIENNE
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