Colombiers

LES BACCHANALES 2026 PORT DE COLOMBIERS

Colombiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Participez aux Bacchanales 2026 animées Didier le magicien e par le groupe Macadam Farmers , dégustez les vins de l’IGP Coteaux d’Ensérune.

Participez aux Bacchanales 2026 , une soirée animée par le groupe Macadam Farmers , Dégustez les vins de l’IGP Coteaux d’Ensérune et profitez des offres de restauration avec la Friterie de Ju, Fanny Pizza, et les coquillages de l’Iode à la bouche !

Pour le côté sucré, la cabane de Valou sera là pour régaler les petits et les plus grands !

Profitez d’une ambiance conviviale et chaleureuse au bord du canal du Midi !

Programme de la soirée

A partir de 18h dégustation de vins et ouverture de l’espace restauration

De 19h à 20h30 Didier le magicien sera présent et animera le début de soirée en proposant des tours de magie aussi incroyables les uns que les autres

A partir de 20h30 le groupe Macadam Farmers enflammera le Port de Colombiers dans une ambiance rétro, country, dansante et 100% authentique .

Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77 tourisme@ladomitienne.com

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English :

Take part in the Bacchanal along the water animated by the group Alex et les bretelles , taste the wines of the IGP Coteaux d’Ensérune, enjoy the fireworks.

L’événement LES BACCHANALES 2026 PORT DE COLOMBIERS Colombiers a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT LA DOMITIENNE