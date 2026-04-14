Visite du jardin Atelier Concorde et rencontre avec les artistes., Ateliers Concorde, Colombiers
Visite du jardin Atelier Concorde et rencontre avec les artistes., Ateliers Concorde, Colombiers vendredi 5 juin 2026.
Visite du jardin Atelier Concorde et rencontre avec les artistes. 5 – 7 juin Ateliers Concorde Hérault
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Visite du jardin Atelier Concorde et rencontre avec des artistes peintres et sculpteurs.
Un circuit de quatre jardins permet de découvrir, sur trois jours, jardins et artistes dans les villages de Roquebrun, Causses-et-Veyran, Autignac et Colombier.
Des flyers, comprenant le plan du circuit et la présentation des artistes, sont disponibles dans chaque jardin.
Ateliers Concorde 793 chemin de la Gaillague, Colombiers Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 611414080 https://ateliers-concorde.com/ Parking devant le jardin
Visite du jardin Atelier Concorde et rencontre avec des artistes peintres et sculpteurs.
©Serano Colombiers
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