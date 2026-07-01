Informations pratiques

Colombiers

EXPERIENCE GAME LE FANTÔME DE CLÉMENCE LAGARRIGUE

Colombiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

Entrez dans l’univers mystérieux du Fantôme de Clémence Lagarrigue !

Vous cherchez une expérience d’immersion palpitante et hors du commun ? Notre escape game, unique en son genre, vous plongera dans le mystère entourant la cave du château de Colombiers.

Entrez dans l’univers mystérieux du Fantôme de Clémence Lagarrigue !

Vous cherchez une expérience d’immersion palpitante et hors du commun ? Notre escape game, unique en son genre, vous plongera dans le mystère entourant la cave du château de Colombiers.

Vous en explorerez tous les sombres recoins, où réside le fantôme tourmenté de Madame Clémence Singla Lagarrigue, la première propriétaire de ce lieu historique. Sa présence énigmatique hante l’espace et son esprit, prisonnier, est furieux de voir sa cave tombée en désuétude.

Oserez-vous braver la colère de Madame Lagarrigue ? Si vous avez ce courage, vous serez happés dans une aventure captivante où le passé rencontre le présent, où les frontières entre la réalité et le surnaturel s’estompent.

En pénétrant dans l’édifice, vous serez confrontés à un entretien d’embauche pour le moins inhabituel. Madame Lagarrigue vous prendra pour des ouvriers chargés de remettre en activité sa cave, vous mettant ainsi à l’épreuve de défier sa fureur et son mystère. Seuls les plus téméraires et les plus audacieux se jetteront dans cette expérience immersive fantasmagorique.

Sur réservation , à partir de 11 ans .

Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77 tourisme@ladomitienne.com

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English : EXPERIENCE GAME LE FANTÔME DE CLÉMENCE LAGARRIGUE

Enter the mysterious world of the Phantom of Clémence Lagarrigue !

Looking for a thrilling, out-of-the-ordinary immersion experience? Our unique escape game will plunge you into the mystery surrounding the cellar of the Château de Colombiers.

L’événement EXPERIENCE GAME LE FANTÔME DE CLÉMENCE LAGARRIGUE Colombiers a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT LA DOMITIENNE