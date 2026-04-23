Colombiers

CHILL AU MALPAS DUO KANTO

Route de l’Oppidum Colombiers Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Le dimanche 27 septembre, à 18 heures, dans la cadre de la programmation des Chill au Malpas, l’Office de Tourisme la Domitienne vous propose une ambiance musiques du monde, avec le Duo Kanto !

Le Duo Kanto propose un concert mêlant histoires de voyage et chansons traditionnelles du monde.

De la Sicile aux Appalaches, les escales sont nombreuses ! Bal populaire du nord-est brésilien aux plaines des Highlands d’Ecosse, croisière en Méditerranée et chanson-poème d’Argentine…

Le public est invité à voyager avec le Duo Kanto, porté par un récit musical énergique, sensible et plein d’humour.

Une proposition qui s’adaptera parfaitement à l’ambiance Chill du Malpas ! .

Route de l’Oppidum Colombiers 34440 Hérault Occitanie

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English :

On Sunday, September 27, at 6pm, as part of the Chill au Malpas program, the Office de Tourisme la Domitienne invites you to enjoy world music with Duo Kanto!

L’événement CHILL AU MALPAS DUO KANTO Colombiers a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT LA DOMITIENNE