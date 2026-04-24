Colombiers

CHILL AU MALPAS MARLA AND THE COOL CHICKEN

Route de l’Oppidum Colombiers Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le dimanche 26 juillet, à 20 heures, dans la cadre de la programmation des Chill au Malpas, l’Office de Tourisme la Domitienne vous propose une ambiance jazz/swing , avec Marla and the Cool Chicken !

Marla accompagnée de ses Cool Chicken chante les grands standards du swing et quelques surprises pop dans une ambiance chaleureuse et décontractée.

Un duo piano/voix, à la fois intimiste et entraînant qui se mariera parfaitement à l’ambiance Chill du Malpas ! .

Route de l’Oppidum Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77 tourisme@ladomitienne.com

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English :

On Sunday, July 26, at 8pm, as part of the Chill au Malpas program, the Office de Tourisme la Domitienne invites you to enjoy a jazz/swing evening with Marla and the Cool Chicken!

L’événement CHILL AU MALPAS MARLA AND THE COOL CHICKEN Colombiers a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT LA DOMITIENNE