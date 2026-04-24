CHILL AU MALPAS MARLA AND THE COOL CHICKEN Colombiers
CHILL AU MALPAS MARLA AND THE COOL CHICKEN Colombiers dimanche 26 juillet 2026.
Colombiers
CHILL AU MALPAS MARLA AND THE COOL CHICKEN
Route de l’Oppidum Colombiers Hérault
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le dimanche 26 juillet, à 20 heures, dans la cadre de la programmation des Chill au Malpas, l’Office de Tourisme la Domitienne vous propose une ambiance jazz/swing , avec Marla and the Cool Chicken !
Marla accompagnée de ses Cool Chicken chante les grands standards du swing et quelques surprises pop dans une ambiance chaleureuse et décontractée.
Un duo piano/voix, à la fois intimiste et entraînant qui se mariera parfaitement à l’ambiance Chill du Malpas ! .
Route de l’Oppidum Colombiers 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77 tourisme@ladomitienne.com
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English :
On Sunday, July 26, at 8pm, as part of the Chill au Malpas program, the Office de Tourisme la Domitienne invites you to enjoy a jazz/swing evening with Marla and the Cool Chicken!
L’événement CHILL AU MALPAS MARLA AND THE COOL CHICKEN Colombiers a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT LA DOMITIENNE
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