CHILL AU MALPAS BRAZIL DUET Colombiers

Colombiers

CHILL AU MALPAS BRAZIL DUET

Route de l’Oppidum Colombiers Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Le dimanche 28 juin, à 20 heures, dans la cadre de la programmation des Chill au Malpas, l’Office de Tourisme la Domitienne vous propose une ambiance brésilienne, avec la découverte de la musique bossa-nova. Lucas Madi et le Brazil Duet illumineront le Malpas pour un début d’été qui s’annonce rayonnant !

Lucas Madi, et le Brazil Duet, vous invitent à un concert unique où la richesse de la musique brésilienne se mêle à la virtuosité de la guitare à 7 cordes et du chant. À travers ce programme, l’artiste vous propose une immersion dans l’univers sonore du Brésil, entre mélodies envoûtantes et rythmes captivants, interprétés avec finesse à l’aide de son instrument et de sa voix.

La guitare à 7 cordes, instrument emblématique de la musique brésilienne, permet une exploration de sonorités multiples et une expressivité particulière. Accompagnée de son chant, Lucas Madi offrira un voyage à travers les styles et les influences qui façonnent la musique populaire brésilienne du samba à la bossa nova, en passant par le baião et d’autres rythmes traditionnels.

Ainsi, le Brazil Duet propose une expérience musicale authentique et pleine d’émotion, capable de transporter le public au cœur de la culture brésilienne. À travers des morceaux iconiques et des pépites moins connues, chaque concert devient une célébration de l’art musical du Brésil. .

Route de l’Oppidum Colombiers 34440 Hérault Occitanie

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English :

On Sunday, June 28, at 8pm, as part of the Chill au Malpas program, the Office de Tourisme la Domitienne invites you to discover bossa-nova music in a Brazilian atmosphere. Lucas Madi and the Brazil Duet will light up the Malpas for what promises to be a radiant start to summer!

L’événement CHILL AU MALPAS BRAZIL DUET Colombiers a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT LA DOMITIENNE