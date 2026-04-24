CHILL AU MALPAS INDIANA CARSIN Colombiers
CHILL AU MALPAS INDIANA CARSIN Colombiers dimanche 30 août 2026.
Colombiers
CHILL AU MALPAS INDIANA CARSIN
Route de l’Oppidum Colombiers Hérault
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Le dimanche 30 août, à 20 heures, dans la cadre de la programmation des Chill au Malpas, l’Office de Tourisme la Domitienne vous propose une ambiance soul/acoustique , avec la jeune gruissanaise Indiana Carsin !
Indiana Carsin est chanteuse auteure-compositrice et interprète originaire de Gruissan influencée par la variété française et la soul.
C’est en solo guitare/voix qu’elle foule les scènes et établissements intimistes de la région.
Son premier disque Au son des vagues lui a permit de jouer en première partie de nombreux artistes comme Amir, Christophe Willem, Amel Bent, Chico & les Gypsies, Joyce Jonathan, Emma Peters, Louis Chedid et dernièrement Juliette Armanet au festival de Carcassonne.
Son univers lounge acoustique se mariera parfaitement à l’ambiance feutrée du Chill au Malpas ! .
Route de l’Oppidum Colombiers 34440 Hérault Occitanie
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English :
On Sunday, August 30, at 8pm, as part of the Chill au Malpas program, the Office de Tourisme la Domitienne invites you to enjoy a soul/acoustic vibe, with young Gruissan-born Indiana Carsin!
L’événement CHILL AU MALPAS INDIANA CARSIN Colombiers a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT LA DOMITIENNE
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