Randonnée dans les communes à Colombiers Place de la Mairie Colombiers
Randonnée dans les communes à Colombiers Place de la Mairie Colombiers mercredi 19 août 2026.
Colombiers
Randonnée dans les communes à Colombiers
Place de la Mairie Place de Manderen Colombiers Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:00:00
fin : 2026-08-19 11:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Des accompagnateurs vous emmenèront sur les hauteurs de Colombiers pour une randonnée de 8km. Vous y (re)découvrirez le patrimoine naturel et les beaux points de vue de cette jolie commune.
Un pot de l’amitié avec des produits locaux vous sera offert à la fin de la randonnée. .
Place de la Mairie Place de Manderen Colombiers 86490 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée dans les communes à Colombiers
L’événement Randonnée dans les communes à Colombiers Colombiers a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Colombiers (Vienne)
- BRASSENS À GEORGES DÉPLOYÉ Colombiers 4 juillet 2026
- EXPOSITION LES PETITS TRÉSORS DU CANAL Colombiers 6 juillet 2026
- LES PETITS TRÉSORS EN DOMITIENNE MALPAS Colombiers 9 juillet 2026
- CHABADA’S Colombiers 11 juillet 2026
- CABARET MODERNE ET FEU D’ARTIFICE Colombiers 13 juillet 2026