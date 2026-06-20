Randonnée dans les communes à Colombiers Place de la Mairie Colombiers mercredi 19 août 2026.

Colombiers

Randonnée dans les communes à Colombiers

Place de la Mairie Place de Manderen Colombiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:00:00

fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Des accompagnateurs vous emmenèront sur les hauteurs de Colombiers pour une randonnée de 8km. Vous y (re)découvrirez le patrimoine naturel et les beaux points de vue de cette jolie commune.

Un pot de l’amitié avec des produits locaux vous sera offert à la fin de la randonnée. .

Place de la Mairie Place de Manderen Colombiers 86490 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Randonnée dans les communes à Colombiers

L’événement Randonnée dans les communes à Colombiers Colombiers a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne