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Randonnée dans les communes à Colombiers Place de la Mairie Colombiers

Randonnée dans les communes à Colombiers Place de la Mairie Colombiers

Randonnée dans les communes à Colombiers Place de la Mairie Colombiers mercredi 19 août 2026.

Lieu
Place de la Mairie
Adresse
Place de Manderen
Ville
86490 Colombiers
Département
Vienne
Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
09:00:00
Tarif

Colombiers

Randonnée dans les communes à Colombiers

Place de la Mairie Place de Manderen Colombiers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:00:00
fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Des accompagnateurs vous emmenèront sur les hauteurs de Colombiers pour une randonnée de 8km. Vous y (re)découvrirez le patrimoine naturel et les beaux points de vue de cette jolie commune.
Un pot de l’amitié avec des produits locaux vous sera offert à la fin de la randonnée.   .

Place de la Mairie Place de Manderen Colombiers 86490 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Randonnée dans les communes à Colombiers

L’événement Randonnée dans les communes à Colombiers Colombiers a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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