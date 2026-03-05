Les Pieds dans l’Banked Arette

Les Pieds dans l’Banked

Le Banked Slalom, c’est l’épreuve parfaite pour mêler vitesse, technique et plaisir. La station prépare pour l’occasion un tracé avec virages relevés et portes de slalom un terrain naturel à rider, fluide et joueur, où chacun peut venir se challenger. Et pour compléter le week-end animations et village test en partenariat avec le shop Les Pieds dans l’eau (spécialiste Palois des sports de glisse).

La course virages relevés & portes de slalom

Un tracé spécialement préparé par la station des courbes relevées, des portes, du rythme… et un maximum de fun. Que vous veniez pour le chrono ou pour le challenge perso, c’est le spot du week-end !

Animations & tests de matériel

En plus de la compétition, profitez d’un village test et d’animations tout au long du week-end. L’occasion parfaite pour échanger, découvrir du matos et rider dans une ambiance conviviale, avec Les Pieds dans l’eau. .

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

