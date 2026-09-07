Les pieds dans le plat, Médiathèque de Vendeville, Vendeville

Informations pratiques

Les pieds dans le plat Samedi 3 octobre, 10h15 Médiathèque de Vendeville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Médiathèque de Vendeville Rue du Guet, 59175 Vendeville Vendeville 59175 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mairiedevendeville.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://reseau-du-melantois.c3rb.org »}]

À l’occasion de la Nuit des Bibliothèques, venez découvrir en famille, les spécialités de la cuisine Méditerranéenne