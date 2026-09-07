AGENDA · Vendeville
Les pieds dans le plat, Médiathèque de Vendeville, Vendeville
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Vendeville · Vendeville
Informations pratiques
Les pieds dans le plat Samedi 3 octobre, 10h15 Médiathèque de Vendeville Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Médiathèque de Vendeville Rue du Guet, 59175 Vendeville Vendeville 59175 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mairiedevendeville.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://reseau-du-melantois.c3rb.org »}]
À l’occasion de la Nuit des Bibliothèques, venez découvrir en famille, les spécialités de la cuisine Méditerranéenne
À voir aussi à Vendeville (Nord)
- Décoration Médiathèque de Vendeville, Médiathèque de Vendeville, Vendeville 23 septembre 2026
- Théâtre : représentation lecture à voix haute, Médiathèque de Vendeville, Vendeville 2 octobre 2026
- Activité lavande en sachet, Médiathèque de Vendeville, Vendeville 3 octobre 2026
- Les Belles Sorties Voyages Vendeville 7 novembre 2026
- Les Belles Sorties – Voyages, Salle La Chiconnière, Vendeville 7 novembre 2026