Les pieds dans l’eau – Mickaël Jourdan Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Rennes 11 avril – 21 juin Ille-et-Vilaine

gratuit

Derrière les roseaux d’un étang ou sur les berges d’un ruisseau, Mickaël Jourdan, illustrateur, vous invite à participer à son exposition.

L’espace jeunesse se transforme pour l’occasion en un véritable refuge pour la faune et la flore. Une invitation à dessiner, découper, colorier, chercher : libellules, martin pécheur, salamandre, tortue, castor, héron, grenouille…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-11T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00.000+02:00

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Bibliothèque des Champs Libres- Chez les enfants Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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