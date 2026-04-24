Les plumes imaginaires, Médiathèque Empalot, Toulouse
Les plumes imaginaires, Médiathèque Empalot, Toulouse mercredi 20 mai 2026.
Les plumes imaginaires Mercredi 20 mai, 14h30 Médiathèque Empalot Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-20T14:30:00+02:00 – 2026-05-20T16:30:00+02:00
Mercredi 20 mai – 14h30
À partir de 11 ans
Médiathèque Empalot
Durée : 2h
Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin
Atelier d’écriture.
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