Vimoutiers

Les plus belles musiques de film

Eglise Notre-Dame Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22 21:15:00

Date(s) :

2026-08-22

En l’église de Vimoutiers, laissez‑vous emporter par un grand concert d’orgue consacré aux plus belles musiques de film. Sous les voûtes, les thèmes qui ont marqué le cinéma prennent une dimension spectaculaire. Par Stéphane Eliot, organiste titulaire à la Cathédrale Sainte Réparate de Nice.

La 1ère partie fait revivre les chefs‑d’œuvre classiques devenus cultes au cinéma l’élan majestueux de Ainsi parlait Zarathoustra dans 2001, l’Odyssée de l’Espace, l’audace de l’Ouverture de Guillaume Tell d’un Orange mécanique, la puissance de la Toccata et fugue de Bach dans 20 000 lieues sous les mers, l’éclat de Carmen aperçue chez Francesco Rosi, le mystère du Lac des cygnes de Black Swan, la valse envoûtante de Chostakovitch entendue dans Eyes Wide Shut, le Boléro hypnotique des Uns et les Autres, ou encore la poésie de l’Autre valse de Yann Tiersen dans Amélie Poulain.

La 2ème partie met en lumière les musiques écrites directement pour le cinéma l’énergie de West Side Story, l’emblématique Homme à l’harmonica de Morricone, l’aventure de Pirates des Caraïbes, l’émotion de Forrest Gump, la magie de Harry Potter et la grandeur épique de Star Wars à travers une suite rassemblant ses thèmes iconiques.

Une soirée exceptionnelle où l’orgue magnifie les images et réveille l’imaginaire. Un véritable voyage musical à ne pas manquer. .

Eglise Notre-Dame Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 79 46 31 52 association@orgue-vimoutiers.org

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English : Les plus belles musiques de film

L’événement Les plus belles musiques de film Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-09 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault