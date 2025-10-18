Les Polyphonies d’automne Conservatoire Edgar Varèse Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Les Polyphonies d’automne

Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 15:30:00

fin : 2026-11-14 17:30:00

Date(s) :

2026-11-14

Venez vivre une après-midi placée sous le signe du partage et de la convivialité avec les Polyphonies d’Automne, un événement festif réunissant les chorales de notre territoire. Cette formule met à l’honneur la richesse vocale locale à travers les prestations de six ensembles amateurs, qui témoignent chacun de la diversité, de la créativité et de la vitalité du chant choral.

Sur scène L’atelier de la Buissonnière, La Cantoria, Mélod’Amis, les PolySons, Arpège A Choeur Joie et Les Baladins du Tournugeois vous offriront un moment musical haut en couleur. Un bel instant de musique vivante, porté par l’énergie collective et la diversité des répertoires.

Retrouvez les choristes des Polyphonies d’Automne le dimanche 15 novembre au Théâtre, scène nationale de Mâcon, lors de la Finale des Symphonies d’Automne. Ils rejoindront les finalistes du Concours international de chant lyrique et l’Orchestre Symphonique de Mâcon pour interpréter ensemble le Va Pensiero de Giuseppe Verdi, dans un final aussi émouvant que grandiose. .

Conservatoire Edgar Varèse 3 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 15 84 maconsymphonies@gmail.com

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English : Les Polyphonies d’automne

L’événement Les Polyphonies d’automne Mâcon a été mis à jour le 2026-08-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès