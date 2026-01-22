Les Pouces Verts Atelier floral Les Pouces Verts Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Briac-sur-Mer

Les Pouces Verts Atelier floral

Les Pouces Verts Le haut à pied Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Les ateliers ont lieu tous les mercredis du 15 juillet au 30 septembre inclus.

Au programme

– une visite de la ferme

– la récolte des fleurs

– une pause gourmande

– la réalisation de bouquets !

Afin de passer un moment de qualité, le nombre de places est limité à 8 par atelier.

Nous nous réservons le droit d’annuler un atelier si il n’y a pas assez de participant(e)s ou en cas d’intempérie. Nous proposerons bien sûr un autre créneau aux personnes qui ce seraient inscrites.

Il est demandé aux participant(e)s d’arriver 10 minutes avant le début de l’atelier.

Matériel nécessaire une paire de gants de jardin (le reste est fourni).

Parking possible sur place.

NB les ateliers sont réservés aux adultes et ne peuvent accueillir les animaux domestiques.

Les inscriptions se font par téléphone au 06.61.73.12.07 (paiement par CB avec lien sécurisé Sum Up). .

Les Pouces Verts Le haut à pied Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 61 73 12 07

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English :

L’événement Les Pouces Verts Atelier floral Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme