Les poupées Philippart, Espace culturel Coféa, Fresnay-sur-Sarthe
samedi 19 septembre 2026 · Espace culturel Coféa · Fresnay-sur-Sarthe
Informations pratiques
Les poupées Philippart Samedi 19 septembre, 10h30 Espace culturel Coféa Sarthe
20 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Partez à la découverte des poupées Philippart puis concevez votre propre poupée selon votre imagination !
Créées en 1942 au moulin de la Coursure à Fresnay, les poupées furent réalisées par la famille Philippart à partir de matériaux naturels et vêtues de costumes inspirés des modes du XVIIIe et du XIXe siècles. La plupart d’entre elles s’animent en dansant sous globe pour émerveiller petits et grands.
Aux côtés de Caroline Lepelley-Philippart, explorez cet artisanat d’exception puis cherchez comment créer et personnaliser votre propre poupée en famille (matériel fourni).
À partir de 6 ans. 20 personnes maximum.
Espace culturel Coféa 3 rue Saint-Sauveur 72130 Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe 72130 Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 56 43 06 34 »}]
Partez à la découverte des poupées Philippart puis concevez votre propre poupée selon votre imagination !
© Ville de Fresnay-sur-Sarthe
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