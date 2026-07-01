LES POUSSIÈRES À MULTITUDE, Parc départemental Georges-Valbon, La Courneuve

Informations pratiques

LES POUSSIÈRES À MULTITUDE Mercredi 22 juillet, 12h00 Parc départemental Georges-Valbon Seine-Saint-Denis

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T12:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T12:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:00:00+02:00

LES POUSSIÈRES À MULTITUDE

Au Parc départemental Georges-Valbon, La Courneuve.

Un dispositif vivant et gourmand autour du projet BONJOUR ZITOUN.

Les Poussières vous invitent à une après-midi de rencontres, de dégustations et d’interventions artistiques au sein du parc G. Walbon. En présence du collectif et des artistes associés, Les Poussières déploieront une scénographie mobile pour vous plonger au cœur de la Méditerranée.

Ce sera également l’occasion de rejoindre l’Amicale des olives du 9.3 tout en découvrant les produits Ekitopi.

Parc départemental Georges-Valbon 55 Avenue Waldeck Rochet, 93120 La Courneuve La Courneuve 93120 Seine-Saint-Denis Île-de-France

LES POUSSIÈRES À MULTITUDE

©Les Poussières