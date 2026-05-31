SEQUENZA 9.3 : Songs in Summertime : Un bal !, Parc Georges Valbon, La Courneuve
SEQUENZA 9.3 : Songs in Summertime : Un bal !, Parc Georges Valbon, La Courneuve dimanche 19 juillet 2026.
SEQUENZA 9.3 : Songs in Summertime : Un bal ! Dimanche 19 juillet, 16h00 Parc Georges Valbon Seine-Saint-Denis
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00
Mélodies légères et chatoyantes, restées dans les mémoires grâce au grand écran, rythmes chaloupés venus du jazz et des negro spirituals… Ce savoureux programme a cappella met les pleins feux sur Broadway !
Pour que tous, petits et grands, se laissent entraîner par les refrains rythmés de Songs in Summertime, Sequenza 9.3 s’associe à la danseuse Nathalie Pernette et invente une forme originale pour l’été 2026. Le résultat ? Une expérience intergénérationnelle et jubilatoire !
L’ensemble SEQUENZA 9.3 conventionné par la DRAC Ile-de-France sur la période 2026-2028
Concert gratuit en extérieur.
Parc Georges Valbon parc georges valbon la courneuve La Courneuve 93120 Seine-Saint-Denis Île-de-France
L’âge d’or de la musique de Broadway
Juliette Baigné