Les premiers photographes du Queyras, Guillestre, école élémentaire Le Simoust, Guillestre

Informations pratiques

Les premiers photographes du Queyras Samedi 19 septembre, 18h00 Guillestre, école élémentaire Le Simoust Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Des débuts de la photographie sur des plaques de verre au numérique d’aujourd’hui, la technique a bien changé !

Regards de pionniers, entre mémoire locale, paysages et vie quotidienne, par Pierre Putelat, photographe et collectionneur.

En partenariat avec Les éditions du Queyras.

Guillestre, école élémentaire Le Simoust 05600 Guillestre, chemin du Queyron Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Ecole crée en 1895, restaurée en 2010.

Des débuts de la photographie sur des plaques de verre au numérique d’aujourd’hui, la technique a bien changé !

Claude Clayette, photographe chasseur alpin © Collection Gaëlle & Pierre Putelat