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AGENDA · Guillestre

Journées nationales Bibli en folies Guillestre

samedi 3 octobre 2026 · Guillestre

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
médiathèque de Guillestre
Ville
05600 Guillestre
Département
Hautes-Alpes
Tarif

Guillestre

Journées nationales Bibli en folies

médiathèque de Guillestre Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :
2026-10-03

La médiathèque Mille et une pages te propose deux animations pour la journée spéciale Bibli en folie .
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médiathèque de Guillestre Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 45 46 03  mediatheque@villedeguillestre.fr

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English :

The Mille et une pages media library is offering two events for the special Bibli en folie day.

L’événement Journées nationales Bibli en folies Guillestre a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras

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