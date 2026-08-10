Journées nationales Bibli en folies Guillestre
samedi 3 octobre 2026 · Guillestre
Informations pratiques
Guillestre
Journées nationales Bibli en folies
médiathèque de Guillestre Guillestre Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
La médiathèque Mille et une pages te propose deux animations pour la journée spéciale Bibli en folie .
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médiathèque de Guillestre Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 45 46 03 mediatheque@villedeguillestre.fr
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English :
The Mille et une pages media library is offering two events for the special Bibli en folie day.
L’événement Journées nationales Bibli en folies Guillestre a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras