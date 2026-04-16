Guillestre

Jeux pirates Cie Armutan

Place Albert Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Envie de s’engager ? Avant de monter à bord il faudra tester ses aptitudes ! Cet espace scénarisé propose une série de défis ludiques pour tous les âges, autour de l’adresse, de l’équilibre et de la dextérité.

.

Place Albert Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to get involved? Before you climb aboard, you’ll need to test your skills! This scenic area offers a series of fun challenges for all ages, focusing on skill, balance and dexterity.

L’événement Jeux pirates Cie Armutan Guillestre a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras