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Jeux pirates Cie Armutan Guillestre

Jeux pirates Cie Armutan Guillestre mercredi 19 août 2026.

Adresse : Place Albert

Ville : 05600 Guillestre

Département : Hautes-Alpes

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Guillestre

Jeux pirates Cie Armutan

Place Albert Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Envie de s’engager ? Avant de monter à bord il faudra tester ses aptitudes ! Cet espace scénarisé propose une série de défis ludiques pour tous les âges, autour de l’adresse, de l’équilibre et de la dextérité.
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Place Albert Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61  guillestre@guillestroisqueyras.com

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English :

Want to get involved? Before you climb aboard, you’ll need to test your skills! This scenic area offers a series of fun challenges for all ages, focusing on skill, balance and dexterity.

L’événement Jeux pirates Cie Armutan Guillestre a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras

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